Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait déjà un accord pour son avenir !

Publié le 22 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Bien que Leonardo ait affiché son optimisme pour la prolongation de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG serait tombé d'accord avec le Real Madrid.

« S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois ». Leonardo l'a annoncé récemment, au micro d' Europe 1 , il y croit toujours pour la prolongation de Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu'en juin prochain. Et pourtant, d'après Geoffroy Garétier, journaliste de Canal+ , l'attaquant du PSG a déjà un accord avec le Real Madrid.

Déjà un accord entre le Real et Mbappé ?