Mercato - PSG : Leonardo veut boucler un coup surprenant à l’été 2022 !

Publié le 21 décembre 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que le secteur défensif est bien garni au PSG, Leonardo souhaiterait mettre la main sur un défenseur central lors du prochain mercato estival.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est montré actif dans tous les secteurs de jeu, et notamment en défense centrale, en mettant la main sur Sergio Ramos. Une année après le départ de Thiago Silva, qui n’avait pas été remplacé, Leonardo a décidé de tenter un pari avec l’ancien capitaine du Real Madrid, qui n’est pas parvenu à trouver un accord avec Florentino Pérez pour sa prolongation, en raison de ses exigences et de son état physique. Cette saison, Mauricio Pochettino peut donc compter sur le défenseur espagnol, mais également sur Presnel Kimpembe et Marquinhos, tandis qu’Abdou Diallo et Thilo Kehrer peuvent eux aussi évoluer à ce poste. Malgré tout, le PSG souhaiterait de nouveau remanier ce secteur de jeu.

Le PSG veut un nouveau défenseur central