Mercato - ASSE : Un projet colossal se retire de la course à la vente du club !

Publié le 21 décembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Le fonds d'investissement de 777 Partners a décidé de se retirer de la course à la vente de l'ASSE. Les Américains préfèrent, aujourd'hui, se concentrer sur le Genoa, dont ils ont fait récemment l'acquisition.

« Je souhaiterais que la vente se fasse avant la fin de l’année 2021. J’espère qu’on trouvera le successeur adéquat assez rapidement, c’est-à-dire quelqu’un qui a les valeurs de l’ASSE et qui pourra l’aider financièrement afin d’aller titiller les cinq à six premières places. On va y arriver, à un moment ou un autre, c’est sûr. Et le changement ne pourra qu’être bénéfique si le candidat répond à nos critères » confiait Roland Romeyer. Mais alors que l’année est sur le point de se terminer, ce dossier de vente traîne en longueur. Le 23 novembre dernier, le cabinet KPMG avait décidé de rejeter certains projets comme celui de Mathieu Bodmer et de Jean-Michel Roussier, mais avait, toutefois, retenu cinq candidatures dont celui de 777 Partners. Le dossier porté par des investisseurs américains avait retenu l’attention de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer. Mais un temps favori, 777 Partners a décidé de se retirer de la course. Le directeur général de l’entreprise a justifié sa décision.

L'ASSE n'est plus dans les plans de 777 Partners

Au début du mois de décembre, RMC Sport avait annoncé que le fonds d’investissement américain avait décidé de revoir ses plans et d’abandonner la piste ASSE. Une information confirmée par Juan Arciniegas : « Si j’ai démenti un intérêt pour racheter l’ASSE ? Tout à fait ». Le responsable n’en a pas dit plus sur son choix, mais s’est prononcé longuement sur le maché français et sur une possible arrivée dans l’hexagone. « La France a sorti quelques-uns des meilleurs joueurs au monde et elle le fait depuis des années. C’est vrai que le marché français peut nous intéresser à l’avenir. Je ne dis pas que nous investirons, ni que nous ne le ferons pas, mais il est certain que nous regarderons les opportunités. C’est un marché très attractif grâce aux bons centres de formation et si cela peut coller avec notre stratégie et notre réseau, nous verrons » a-t-il déclaré dans un entretien à RMC Sport .

