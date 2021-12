Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau coup de tonnerre pour la vente de l'ASSE !

Publié le 20 décembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Alors que Roland Romeyer souhaitait boucler la vente de l'ASSE avant la fin de l'année 2021, le club stéphanois aura du mal à respecter le timing.

Vainqueur de SC Lyon en Coupe de France ce dimanche (0-1), l’ASSE s’est donnée un bol d’air après un début de saison catastrophique. Lanterne rouge du championnat, le club stéphanois a changé d’entraîneur après une lourde défaite face à Rennes le 5 décembre dernier (0-5). Exit Claude Puel, remplacé par Pascal Dupraz. L’ancien coach de Rennes et de Caen s’est engagé avec l’ASSE jusqu’à la fin de la saison. Un changement, qui a relégué au second plan le feuilleton sur la vente de l’équipe. Le 23 novembre dernier, le cabinet KPMG a écarté plusieurs dossiers, notamment celui porté par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer, mais « de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG ». Selon RMC Sport, deux projets seraient en pole : celui porté par des investisseurs russes, dirigeants de Total Sports Investments, et le 777 Partners, porté par des investisseurs américains. Mais un autre acteur entend bien relancer ce feuilleton.

Une offre de 150M€ transmise par Markarian et Bueno ?

Ancien PDG de Markal, Olivier Markarian a été recalé par le cabinet KPMG. Mais l’hommes d’affaires ne semble pas vouloir lâcher l’affaire. « Est-ce que je suis toujours candidat au rachat de l’ASSE ? Bien sûr ! Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, pour qui j'ai un immense respect au regard de tout ce qu'ils ont réalisé depuis dix-sept ans, sont libres de refuser mon offre. C'est leur club et leur choix. Mais ils sont conscients qu'il est temps pour eux de passer la main, en bonne intelligence et en respectant à la lettre leur processus de vente » avait-il confié dans un entretien à L’Equipe . Selon les informations de But Football Club, Olivier Markarian entend revenir à la charge aux côtés de Serge Bueno, dirigeants de Smart Good Things. A en croire le média, les deux hommes d’affaires pourraient investir près de 150M€.

La vente de l'ASSE plutôt en 2022