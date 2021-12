Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Deux énormes projets se détachent pour la vente de l'ASSE !

Publié le 3 décembre 2021 à 19h00 par D.M.

Président du conseil de surveillance de l'ASSE, Bernard Caïazzo voudrait miser sur un projet d'envergure internationale pour le rachat du club stéphanois. Deux dossiers auraient retenu l'attention du dirigeant.

Le 23 novembre dernier, le cabinet KPMG, chargé de sélectionner les meilleurs dossiers, a rendu son avis. Plusieurs dossiers ont été écartés comme celui porté par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer. Mais pas d’inquiétude pour Bernard Caïazzo et Roland Romeyer puisque « de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG ». Des projets, qui répondent aux critères de Bernard Caïazzo, désireux de voir l’ASSE entrer dans une nouvelle ère grâce à un projet d’envergure internationale.

Deux projets sérieux en cas de maintien