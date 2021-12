Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Tout est déjà très clair entre Pascal Dupraz et l’ASSE !

Publié le 19 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Nommé à l’ASSE avec la mission de sauver les Verts de la relégation, Pascal Dupraz ne continuera pas au-delà de cette saison.

Depuis le début de la saison, la situation était intenable pour Claude Puel. En grand danger, le désormais ex-entraîneur de l’ASSE avait su se sauver à plusieurs reprises. Mais la claque reçue face à Rennes a été celle de trop. Remercié, Puel a été remplacé par Pascal Dupraz qui arrive en mission commande dans le Forez. Et cette mission ne durera que 6 mois.

C’est écrit !