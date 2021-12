Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato : Vanderson a choisi l’AS Monaco !

Publié le 20 décembre 2021 à 18h46 par Alexis Bernard mis à jour le 20 décembre 2021 à 18h49

Séduite par le profil de Vanderson, l’AS Monaco serait sur le point de s’attacher les services du latéral droit de Grêmio, âgé de 20 ans.