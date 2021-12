Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz passe à l'action pour l'arrivée d'un attaquant de Premier League !

Publié le 20 décembre 2021 à 15h15 par A.M.

En quête de renforts offensifs, Pascal Dupraz aurait contacté Jean-Philippe Mateta afin qu'il débarque sous la forme d'un prêt cet hiver.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c'est bien Pascal Dupraz qui pris la succession de Claude Puel sur le banc de l'ASSE. Et très rapidement, l'ancien entraîneur de Toulouse a affiché sa volonté de voir arriver des renforts durant le mois de janvier. « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner », confiait-il. Et Pascal Dupraz est passé à l'action.

Dupraz contacte Mateta