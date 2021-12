Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba ne regrette absolument pas son choix fort pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2021 à 11h45 par A.M.

Prêté par Arsenal à l'OM l'été dernier, William Saliba ne regrette absolument pas son choix et se réjouit de sa première partie de saison à Marseille.

Après une seconde partie de saison très intéressante à l'OGC Nice, William Saliba est retourné à Arsenal où il n'entre toutefois pas dans les plans de Mikel Arteta qui a fait le forcing pour convaincre les Gunners de lâcher 50M€ pour recruter Ben White. De nouveau sur le départ, le joueur formé à l'ASSE a finalement rejoint l'OM où il prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Amené à dresser le bilan de sa première partie de saison à Marseille, William Saliba se montre d'ailleurs très satisfait.

«Pour l'instant, c'est positif mais il faut rester concentré»