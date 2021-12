Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba envoie un message clair à Arsenal !

Publié le 20 décembre 2021 à 12h45 par A.M.

Prêté à l'OM sans option d'achat, William Saliba réalise une très bonne première partie de saison. Un message directement envoyé à Arsenal.

Recruté par Arsenal pour 30M€ à l'époque où Unai Emery était l'entraîneur des Gunners , William Saliba a vu son horizon se refermer à Londres avec la nomination de Mikel Arteta qui ne compte pas sur le défenseur français. Preuve en est, l'ancien adjoint de Pep Guardiola a préféré investir 50M€ sur Ben White que de faire confiance à William Saliba, qui revenait de six bons mois en prêt à l'OGC Nice. Par conséquent, le défenseur de l'ASSE est allé chercher du temps de jeu à l'OM où il est de nouveau prêté, sans option d'achat. Auteur d'une bonne première partie de saison, William Saliba sait que cela peut changer la vision d'Arsenal à son sujet.

«Ce n'est pas de la revanche mais...»