Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de tonnerre à prévoir pour Memphis Depay ?

Publié le 21 décembre 2021 à 19h00 par A.C.

Arrivé cet été à la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay pourrait déjà quitter le FC Barcelone.

C’est une véritable cure d’austérité que va affronter le FC Barcelone au cours des prochaines années. Le club catalan traverse une des pires crises de son histoire et en dépit d’un prêt de près de 600M€, il faudra se serrer la ceinture et surtout réduire la masse salariale, comme l’a d’ailleurs expliqué Joan Laporta. « Le problème, c'est que nous avons hérité de contrats très onéreux qui ne nous donnent pas de marge en termes de masse salariale » a expliqué le président du Barça, dans une récente vidéo publiée sur son compte Twitter. « Nous cherchons la solution pour améliorer l'équipe cet hiver. Nous y travaillons. Et nous y arriverons ». Cela passera sans aucun doute par des départs et personne n’est certain de rester, puisque même Frenkie de Jong ou encore Marc-André Ter Stegen pourraient être vendus.

Le Barça ne retiendra pas Depay