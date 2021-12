Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros projet se retire de la course à la vente du club !

Publié le 8 décembre 2021 à 16h45 par A.M.

Annoncé dans la course pour reprendre l'ASSE, le fonds d'investissement américain, 777 Partners aurait finalement retiré sa candidature.

Depuis le 23 novembre, la vente de l'ASSE a pris une nouvelle tournure. Et pour cause, à cette date, KPMG, le cabinet d'audit chargé d'éplucher tous les dossiers de candidatures, a repoussé deux premières offres, à savoir celles d'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier. Les garanties financières apportées par les deux hommes d'affaires n'étaient pas suffisantes. Mais cela n'a pas pour autant mis fin au processus de vente de l'ASSE puisque d'autres candidats, visiblement plus fortunés, se seraient positionnés..

777 Partners fait machine arrière