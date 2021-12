Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà le tarif pour cette star du Real Madrid !

Publié le 8 décembre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Encore et toujours en quête d'un nouveau milieu de terrain, le PSG penserait à recruter Casemiro pour satisfaire Zinedine Zidane. Ouvert à l'idée de vendre l'international brésilien, le Real Madrid réclamerait une somme supérieure à 60M€ pour le laisser filer. Et en cas de départ de Casemiro, Carlo Ancelotti aimerait se tourner vers Wilfried Ndidi pour le remplacer.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG commence à penser à un avenir sans Mauricio Pochettino. Selon nos informations du 9 novembre, le départ du coach argentin n'est plus un sujet tabou à Paris, et ce, parce que Doha rêve de nommer Zinedine Zidane à sa place. Et pour convaincre le technicien français, Leonardo a déjà une idée en tête. D'après El Nacional , le directeur sportif du PSG est séduit par les performances de Casemiro au Real Madrid. Ainsi, il verrait d'un bon oeil l'idée d'attirer le Brésilien vers le PSG, surtout si Zinedine Zidane venait à signer. De son côté, le Real Madrid de Carlo Ancelotti ne compterait pas bloquer le départ de Casemiro, bien au contraire. A en croire le média catalan, le milieu de terrain de 29 ans ne serait plus intouchable à la Maison-Blanche depuis l'arrivée de l'entraineur italien. Alors que Casemiro n'évoluerait plus à son plus haut niveau et qu'il approche de la trentaine, Florentino Pérez serait favorable à sa vente. Une information qui n'aurait pas échappée à Chelsea.

Un transfert à plus de 60M€ pour Casemiro ?

Tout comme le PSG, Chelsea serait sur les traces de Casemiro. D'ailleurs, les Blues auraient déjà bien avancé ce dossier. Selon les informations d' El Nacional , Thomas Tuchel serait tombé sous le charme du Brésilien et l'aurait fait savoir à son président. Dans cette optique, Roman Abramovich serait passé à l'action et aurait organisé des réunions avec Casemiro et son entourage. Des rendez-vous qui auraient été concluants, puisque le joueur serait disposé à signer à Chelsea - surtout si Carlo Ancelotti lui cherchait un remplaçant - et aurait même donné son accord verbal au club londonien. Alors que les Blues n'auraient plus qu'à trouver un terrain d'entente avec lui, Florentino Pérez aurait d'ores et déjà fixé son prix pour le transfert de Casemiro.

Ancelotti veut Wilfried Ndidi pour remplacer Casemiro