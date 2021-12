Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec cette star d'Ancelotti !

Publié le 8 décembre 2021 à 14h15 par A.D.

Selon la presse catalane, Leonardo souhaiterait offrir Casemiro à Zinedine Zidane s'il devient le nouvel entraineur du PSG. Et heureusement pour le directeur sportif parisien, le Real Madrid ne serait pas fermé à l'idée de laisser filer son milieu de terrain brésilien.

Très performant sous les couleurs du Real Madrid, Casemiro aurait tapé dans l'oeil du PSG. Selon El Nacional, Leonardo en pincerait pour le milieu de terrain brésilien. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aimerait le recruter dans un avenir proche, surtout si Zinedine Zidane venait à prendre la succession de Mauricio Pochettino à Paris. Mais qu'en pense le Real Madrid de Carlo Ancelotti ?

Ancelotti laisse la porte grande ouverte pour Casemiro