Foot - Mercato - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce choix de Laporta qui pourrait coûter très cher...

Publié le 8 décembre 2021 à 13h10 par A.C.

Les comptes du FC Barcelone sont au plus mal et ce qu’aurait fait le président Joan Laporta ne devrait pas arranger les choses...

Si sportivement les choses vont mal pour le FC Barcelone, la situation semble être carrément catastrophique au niveau économique. Il ne faut pas oublier que cet été Mundo Deportivo a annoncé que le club aurait contracté un prêt de 595M€, avec un taux d'intérêt de 1,98% sur 10 ans. Le salary cap mis en place par la Liga n’a pas du tout facilité les choses et cela a notamment entrainé le départ d’Antoine Griezmann vers l’Atlético de Madrid, mais surtout l’impossibilité d’offrir un nouveau contrat à Lionel Messi... qui a filé au Paris Saint-Germain.

Le Barça pourrait perdre plus de 20M€