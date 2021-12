Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann ne regrette pas du tout son départ !

Publié le 8 décembre 2021 à 9h30 par A.C.

Parti lors du dernier mercato estival pour retrouver son ancien club de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann ne semble pas avoir la nostalgie du FC Barcelone.

Son aventure catalane n’a semblé être qu’une suite de polémiques. Antoine Griezmann a certes réalisé des belles choses sous le maillot du FC Barcelone, mais jamais il n’a véritablement semblé conquérir le cœur des supporters. Lionel Messi parti au Paris Saint-Germain, le moment semblait enfin arrivé pour le Français de prendre en main le Barça... qu’il a toutefois été contraint de quitter. Englué dans une crise sans précédents le club catalan a en effet poussé Griezmann vers l’Atlético de Madrid, avec la formule d’un prêt renouvelable d’une saison supplémentaire et une option d’achat fixée à près de 40M€.

« C’est un véritable bonheur et une grande fierté d’être revenu ici »