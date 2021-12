Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Nouveau coup de tonnerre pour Juninho !

Publié le 8 décembre 2021 à 8h28 par La rédaction mis à jour le 8 décembre 2021 à 8h36

Alors qu’il avait annoncé son départ de l’OL pour l’issue de la saison, Juninho pourrait finalement claquer la porte dès le mois de janvier.