Mercato - Barcelone : Xavi a pris une décision fracassante avec Cavani !

Publié le 8 décembre 2021 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Edinson Cavani aurait suscité l'intérêt du FC Barcelone. Toutefois, Xavi aurait décidé de renoncer à l'idée de recruter l'ancien buteur du PSG.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone est contraint de recruter malin. Pour ne pas plomber davantage ses caisses, le club catalan compterait recruter des joueurs libres et gratuits, comme il a pu le faire l'été dernier avec Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero. Dans cette optique, Xavi aurait identifié le profil d'Edinson Cavani, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United. Toutefois, le coach catalan aurait très vite fermé la porte au recrutement du buteur uruguayen.

Xavi aurait fait une croix sur Edinson Cavani