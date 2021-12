Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prend une décision radicale !

Publié le 8 décembre 2021 à 0h30 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que le FC Barcelone était prêt à se séparer de Frenkie de Jong, cette tendance a une fois de plus été démentie.

En proie à de gros soucis sur le plan financier, le FC Barcelone est contraint de vendre certains joueurs afin de renflouer ses caisses. Et c’est dans cette optique que la presse espagnole a dernièrement avancé la possibilité d’un départ de Frenkie de Jong, qui serait alors sacrifié par le club catalan. Seulement voilà, depuis qu’elle est parue, cette informations été démentie à plusieurs reprises, et même par Xavi en conférence de presse récemment.

Frenkie de Jong n’est pas à vendre