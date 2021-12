Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour boucler un renfort XXL à 0€ !

Publié le 7 décembre 2021 à 21h45 par B.C.

Alors que le PSG serait attentif à la situation d’Antonio Rüdiger, Chelsea estimerait en interne que le départ de l’international allemand est inéluctable à l’issue de la saison.

Après avoir mis la main sur Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, Leonardo travaillerait en coulisses pour boucler de nouvelles arrivées sans pour autant débourser d’indemnités de transfert. Ainsi, le PSG s’intéresserait à Franck Kessié (AC Milan), mais également à Antonio Rüdiger, qui voit son bail arriver à expiration l’été prochain. L’international allemand s’est imposé comme un élément essentiel de Chelsea depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche, mais les Londoniens affichent de grandes difficultés à boucler sa prolongation, une situation qui n’a pas échappé au PSG.

Le départ de Rüdiger déjà acté à Chelsea ?