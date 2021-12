Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance se dessine pour l’avenir de ce grand ami de Messi !

Publié le 7 décembre 2021 à 23h15 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2023, Leandro Paredes négocierait bien avec son club dans l’optique d’une prolongation.

Arrivé au PSG à l’hiver 2019, Leandro Paredes a régulièrement été annoncé comme étant sur le départ du club parisien afin de retourner en Italie, lui qui est passé par les rangs de l’AS Roma. Il a même été avancé que l’Argentin pourrait être poussé vers la sortie au cours du mois de janvier à venir. Seulement voilà, la tendance s’est totalement retournée phoque TyC Sport a dernièrement affirmé que Leandro Paredes négocie actuellement une prolongation de son contrat expirant le 30 juin 2023. Et cela tend à se confirmer…

Leandro Paredes veut rester au PSG