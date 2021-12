Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle confirmation tombe pour l’avenir de Modric !

Publié le 7 décembre 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le contrat de Luka Modric au Real Madrid expirera le 30 juin prochain, les deux parties semblent être sur la même longueur d’onde concernant son avenir.

Tandis que l’automne bat son plein et que la fenêtre hivernale des transferts se rapproche, le Real Madrid travaille sur de nombreuses prolongations. En effet, il est annoncé dans la presse que le club de la capitale espagnole ambitionne de renouveler les contrats de Vinicius Junior et de Rodrygo. Mais ces deux jeunes ne sont pas les seuls concernés dans la mesure où le vétéran Luka Modric pourrait lui-aussi recevoir une offre prochainement afin de renouveler son engagement avec les Merengue .

Le Real Madrid et Luka Modric veulent continuer leur aventure commune