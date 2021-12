Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Sans Puel, les Verts s'attaquent à un ancien de l'OL !

Publié le 7 décembre 2021 à 21h10 par A.M. mis à jour le 7 décembre 2021 à 21h18

Malgré le départ de Claude Puel, l'ASSE continue de s'activer pour recruter cet hiver. Et le club stéphanois s'intéresseraient notamment à Jean-Philippe Mateta.

Le départ Claude Puel ne change rien à la situation sportive de l'ASSE n'a pas évolué, tout comme ses besoins sur le marché. Alors que l'arrivée de Joris Gnagnon semble se confirmer, les Verts seront toujours à la recherche d'un avant-centre. Et pour cause, Ignacio Ramirez, prêté en toute fin de mercato, ne convainc pas, et l'ASSE va voir Wahbi Khazri, son arme offensive numéro 1, filer à la CAN durant le mois de janvier avec la Tunisie. Le prêt du jeune attaquant d'Arsenal Folarin Balogun a été évoqué, mais ce n'est pas tout.

L'ASSE se place pour Mateta