Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reprend la main pour Cavani !

Publié le 7 décembre 2021 à 13h00 par A.C.

A la recherche d’un numéro 9, Xavi pourrait bien attirer Edinson Cavani au FC Barcelone... mais il n'est pas seul sur le coup !

Avec un Luuk de Jong décevant et un Martin Braithwaite blessé, la priorité du FC Barcelone pour cet hiver est toute trouvée. Xavi veut un attaquant de pointe cet hiver et le plus vite sera le mieux, puisque l'euphorie autour de son arrivée s’est déjà calmée avec la défaite contre le Real Bétis (0-1), en Liga. Plusieurs noms sont évoqués par la presse catalane depuis quelques semaines, avec notamment celui d’Edinson Cavani qui revient régulièrement. L’ancien du Paris Saint-Germain traverse une période délicate à Manchester United et à 34 ans, il pourrait décider de donner un nouvel élan à sa carrière.

Cavani, un coup quasiment impossible pour la Juve