Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La décision retentissante de Laporta avec cette star de Xavi !

Publié le 8 décembre 2021 à 12h00 par A.D.

Alors que les caisses du FC Barcelone seraient mal en point, Joan Laporta aurait totalement changé ses plans pour Frenkie de Jong. D'abord considéré comme un intouchable, l'international néerlandais pourrait désormais être vendu par le président catalan. D'ailleurs, Joan Laporta discuterait déjà avec Manchester United en ce sens.

Après une saison 2018-2019 exceptionnelle avec l'Ajax, Frenkie de Jong a fait ses valises pour rejoindre le FC Barcelone. Malgré la concurrence XXL sur ce dossier, le Barça a réussi à s'offrir les services de l'international néerlandais pour environ 86M€. Toutefois, Frenkie de Jong pourrait ne pas effectuer une quatrième saison sous les couleurs du club blaugrana. La faute aux gros soucis financiers du FC Barcelone.

Laporta prêt à offrir Frenkie de Jong à Manchester United ?