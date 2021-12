Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau coup de théâtre pour la vente de l'ASSE !

Publié le 21 décembre 2021 à 18h10 par D.M.

Annoncé un temps comme l'un des favoris, le projet 777 Partners aurait décidé de se retirer de la course. Les investisseurs américains ont finalement décidé de se consacrer au Genoa.

Le 23 novembre dernier, le cabinet KPMG, mandaté par les dirigeants de l’ASSE pour sélectionner les meilleurs dossiers, avait rendu son verdict. Cinq projets avaient été retenus dont celui porté par le fonds d’investissement 777 Partners. Ce dossier ne laissait pas insensibles Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, et semblait en bonne place aux côtés du projo Total Sports Investments, porté des investisseurs russes. Mais au début du mois de décembre, RMC Sport annonçait que 777 Partners avait fait marche arrière dans ce dossier.

777 Partners n'est plus intéressé par l'ASSE