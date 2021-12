Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle menace colossale pour Xavi avec Dembélé !

Publié le 23 décembre 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas très vite. Alors que le Barça serait tout proche de renouveler le contrat de son numéro 7, Tottenham essaierait tout de même de s'offrir Ousmane Dembélé au mois de janvier. D'ailleurs, Joan Laporta et Xavi seraient prêts à se débarrasser de leur numéro 7 cet hiver après avoir finalisé l'arrivée de Ferran Torres.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembélé est de plus en plus incertain. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 du FC Barcelone risque de partir librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Pour éviter ce terrible scénario, Joan Laporta ferait tout son possible pour renouveler le bail d'Ousmane Dembélé. Et à en croire Gerard Romero, le président du Barça toucherait au but sur ce dossier. En effet, le FC Barcelone serait en passe de trouver un accord total avec son attaquant français pour qu'il rempile. D'après le journaliste espagnol, Ousmane Dembélé devrait même parapher son nouveau contrat avec l'écurie blaugrana dans les prochains jours. Toutefois, un départ au mois de janvier ne serait pas à exclure pour autant.

Ousmane Dembélé poussé vers la sortie par Ferran Torres en janvier ?

D'après les indiscrétions de TMW , un départ au mois de janvier serait toujours possible pour Ousmane Dembélé. Alors que Ferran Torres serait sur le point de signer au FC Barcelone, Joan Laporta pourrait finalement décider de vendre son numéro 7 lors du mercato hivernal. Reste à savoir si le président catalan le fera après avoir prolongé Ousmane Dembélé ou non. Mais dans tous les cas, Tottenham pourrait profiter de l'aubaine.

