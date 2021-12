Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 23 décembre 2021 à 8h30 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Ousmane Dembélé aurait pris la décision de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Le joueur pourrait signer son contrat dans les prochains jours.

Ousmane Dembélé a donné des sueurs froides à ses dirigeants. Président du FC Barcelone, Joan Laporta essaye, depuis plusieurs mois, de parvenir à un accord avec l’entourage du joueur. L’agent de Dembélé est longtemps resté silencieux, estimant qu’un départ pourrait être bénéfique à son client. Mais de son côté, l’international français a toujours privilégié une prolongation et aurait même refusé des offres de Premier League et de Serie A ces dernières semaines. Et à en croire la presse espagnole, ce dossier devrait être bouclé dans les prochains jours.

Dembélé va bien prolonger son contrat

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Ousmane Dembélé serait sur le point de trouver un accord total avec ses responsables. Selon le journaliste catalan Gérard Romero, l’international français devrait prolonger son contrat dans les prochains jours. La durée de cet engagement n'a pas été précisée. Joan Laporta pourrait s’enlever une épine du pied, alors que l’arrivée de Ferran Torres semble être aussi en bonne voie.