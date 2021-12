Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ imminent pour cet indésirable de Xavi ?

Publié le 23 décembre 2021 à 9h30 par T.M.

Pas forcément dans les plans de Xavi au FC Barcelone, Sergino Dest se rapprocherait plus que jamais du départ pour ce mercato hivernal.

Le 1er janvier, le mercato hivernal ouvrira ses portes et au FC Barcelone cela risque de bouger. L’effectif de Xavi pourrait connaitre certains changements et l’arrivée de Ferran Torres serait notamment en très bonne voie. Alors que d’autres recrues pourraient débarquer, Joan Laporta va toutefois devoir faire le ménage et dégager des liquidités. Pour cela, plusieurs indésirables seraient poussés vers la sortie, à commencer notamment par Philippe Coutinho, Samuel Umtiti et Luuk de Jong. Néanmoins, la liste des potentiels partants est beaucoup plus longue.

Sergino Dest vers le Bayern Munich ?

Et sur cette liste des départs, on devrait également retrouver un certain Sergino Dest. Depuis son arrivée de l’Ajax Amsterdam, l’Américain n’a jamais réellement fait l’unanimité en Catalogne, cela serait encore le cas avec Xavi. Cela pourrait donc le rapprocher de la porte de sortie. Selon les informations dévoilées par Gerard Romero, Dest se dirigerait notamment d’un départ du Bayern Munich, à voir maintenant si cela sera sous la forme d’un prêt ou d’un transfert. A noter qu’il n’y aurait rien avec l’Ajax Amsterdam comme cela a pu être dit par certains…