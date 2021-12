Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord est imminent pour cette piste à 0€ de Xavi !

Publié le 23 décembre 2021 à 7h30 par B.C.

Courtisé par le FC Barcelone, André Onana serait tout proche de s’engager en faveur de l’Inter Milan en vue de la saison prochaine.

Dans sa dernière année de contrat avec l’Ajax Amsterdam, André Onana a confirmé il y a quelques jours qu’il ne prolongerait pas avec son club, sans pour autant annoncer sa prochaine destination. Le portier camerounais, formé au Barça, a tout de même lancé un appel du pied aux Blaugrana, qui surveillent justement sa situation. « Si le Barça est mon premier choix ? Évidemment, c'est ma maison et j'y ai grandi. C'est ma maison et j'y ai grandi. Si c'est le Barça, ce sera le Barça. (…) Je sais que je finirai par jouer au Camp Nou un jour, je ne sais pas si ce sera avec ou contre le Barça. Le football n'a aucune certitude. Aujourd'hui je suis là et demain je ne sais pas. Peut-être que je le ferai, mais peut-être pas. Dieu seul le sait. Seul Dieu le sait », confiait le gardien il y a quelques jours à Sport . Malgré cette belle déclaration, André Onana se dirigerait vers l’Inter Milan.

Onana file vers l’Inter