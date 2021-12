Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme message pour la succession de Mbappé !

Publié le 23 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Pensant à Jonathan David pour oublier Kylian Mbappé, le PSG a vu l’agent du Canadien en dire plus sur le prix de son transfert.

Leonardo refuse d’abdiquer, il y croit encore pour la prolongation de Kylian Mbappé. Le PSG va-t-il donc réussir à conserver son joyau ? Rien n’est moins sûr. Jusqu’à présent, le Français a toujours refusé de signer un nouveau contrat et l’été prochain, plus rien ne le retiendra alors de rejoindre le Real Madrid. Une grosse perte qu’il faudra alors pallier pour le PSG. La succession de Mbappé fait d’ailleurs de plus en plus parler et comme le10sport.com vous l’a notamment révélé, Jonathan David, l’attaquant du LOSC est notamment une piste.

« Je ne peux pas dire le prix aujourd’hui »