Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une ouverture inattendue pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 22 décembre 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile l’été prochain, le PSG cherche déjà son bonheur sur le marché des transferts pour remplacer au mieux l’attaquant français. Et Jonathan David, ciblé par Leonardo, semble être une option crédible à en croire les propos de son agent…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre à l’issue de la saison. Déjà promis à une arrivée au Real Madrid qui avait tenté de boucler son transfert lors du dernier mercato estival, l’ancien joueur de l’AS Monaco laissera un grand vide derrière lui dans le secteur offensif du PSG s’il décide effectivement de plier bagages, et Leonardo s’active depuis déjà un moment pour remplacer Mbappé. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier, le PSG a Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) dans le collimateur à cet effet, mais c’est finalement un profil de Ligue 1 qui pourrait être recruté l’été prochain.

Le clan Jonathan David ouvre la porte au PSG

En effet, le10sport.com vous a expliqué en exclusivité le 16 novembre dernier que le PSG avait un œil attentif sur la situation de Jonathan David (21 ans), d’autant que l’attaquant canadien du LOSC réalise une saison XXL avec 11 buts inscrits en Ligue 1. Et dans un entretien sur les ondes de Radio Canada, l’agent de David a annoncé son futur transfert pour l’été 2022, ouvrant d’ailleurs la porte au PSG: « Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens », a indiqué Nick Mavromaras.

Un dossier qui pourrait coûter très cher