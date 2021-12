Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Jonathan David interpelle Leonardo !

Publié le 22 décembre 2021 à 11h10 par T.M.

Alors que Jonathan David est annoncé sur le départ du LOSC à la fin de la saison, l’agent du Canadien n’exclut aucune destination, pas même le PSG…

Et si le PSG piochait en Ligue 1 pour la succession de Kylian Mbappé ? L’été prochain, Leonardo pourrait bien devoir assurer le remplacement du Français, qui pourrait partir libre. Pour cela, plusieurs pistes sont évoquées et selon les informations révélées par le10sport.com, l’une d’elles mène au LOSC. Jonathan David, excellent avec les Dogues, serait dans les petits papiers du PSG. Leonardo est donc à l’affût, mais la concurrence s’annonce rude tant Jonathan David intéresse du monde pour le prochain mercato estival.

« On ne sait jamais avec le Paris Saint-Germain… »