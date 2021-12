Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi poussé vers la sortie cet hiver ? La réponse !

Publié le 22 décembre 2021 à 9h15 par A.C.

Au sein du Paris Saint-Germain on aurait les idées claires concernant l’avenir de Mauro Icardi, qui aurait récemment été approché par la Juventus.

L’histoire se répète. Il y a seulement quelques mois, lorsque Cristiano Ronaldo a décidé de faire son grand retour à Manchester United, les dirigeants de la Juventus ont tenté le coup pour Mauro Icardi. Il faut dire que ce dernier a toujours eu la cote à Turin, en dépit de son passé chez le rival de l’Inter. Pourtant, Icardi aurait éconduit les avances de la Juve pour rester au Paris Saint-Germain et se battre pour une place au sein d’une attaque stellaire, avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Un pari pas vraiment payant, puisque le numéro 9 du PSG n’a jamais su se montrer décisif le peu de fois ou Mauricio Pochettino a fait appel à lui cette saison et un départ semble donc redevenu d’actualité.

Aucun départ au programme pour Mauro Icardi