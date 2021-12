Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare du lourd pour 2022 !

Publié le 23 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Au PSG, on préparerait déjà le futur mercato estival. Et Leonardo semblerait savoir très bien ce qu’il veut pour cette occasion.

Alors que le mercato hivernal va ouvrir ses portes d’ici quelques jours, au PSG, on verrait déjà plus loin et le prochain mercato estival. Après avoir frappé très fort lors de la dernière intersaison, Leonardo voudrait remettre cela pour à nouveau renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Plusieurs noms circulent d’ailleurs déjà pour débarquer au PSG à l’instar de Lewandowski, Haaland, Pogba ou encore Rüdiger. L’été promet donc d’être chaud à Paris.

Les cibles de Leonardo !

Et les besoins seraient clairement identifiés pour la saison prochaine au PSG. Ces dernières semaines, il était ainsi avant tout question de frapper un gros coup au milieu de terrain de la part de Leonardo. Mais voilà qu’un nouveau chantier aurait été identifié. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le PSG chercherait également un défenseur central pour la saison prochaine. A voir maintenant qui sera recruté pour répondre à ces besoins.