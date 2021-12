Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale est identifiée pour Erling Haaland !

Publié le 23 décembre 2021 à 7h15 par D.M.

A la recherche d'un successeur à Sergio Agüero, Manchester City aurait ciblé Erling Haaland. L'international norvégien pourrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison.

L’avenir d’Erling Haaland fait l’objet de nombreuses spéculations. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, l’international norvégien envisagerait de quitter la Bundesliga et de rejoindre une grande équipe européenne. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG lui fait les yeux doux et pourrait accélérer dans ce dossier en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Le Real Madrid ou encore le FC Barcelone seraient aussi les traces de l’international norvégien. Mais Erling Haaland aurait des admirateurs en Premier League.

Manchester City sur Haaland