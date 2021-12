Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a déjà perdu la guerre pour Haaland !

Publié le 23 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone semble être une destination possible pair Erling Braut Haaland selon la presse ibérique, Javier Tebas a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet. Une déclaration qui fait les affaires du PSG…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, le PSG avait déjà un plan bien précis dans le cadre d’un départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à l’été 2022. En effet, Erling Braut Haaland était et semble toujours être l’option prioritaire des décideurs du PSG afin d’oublier Kylian Mbappé. Cependant, hormis les deux clubs de Manchester, Chelsea et le Real Madrid, le PSG est contraint de se frotter au FC Barcelone dans la course à la signature d’Haaland. Selon Gerard Romero, le Barça serait même prêt à accueillir le Norvégien et le président Joan Laporta l’aurait fait savoir à Mino Raiola, agent de l’attaquant du Borussia Dortmund. Mais la vérité est tout autre selon Javier Tebas, président de la Liga.

Pour Javier Tebas, le Barça ne peut pas assumer l’opération Haaland