Mercato - PSG : Hazard, Real Madrid... Une incroyable opération à l'étude pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 22 décembre 2021 à 20h45 par D.M.

Dans le viseur du PSG, Jonathan David serait aussi surveillé par le Real Madrid. L'international canadien pourrait être échangé contre Eden Hazard, annoncé sur les tablettes du LOSC.

Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison, le PSG a activé plusieurs pistes pour sa succession. Comme annoncé par le 10Sport.com, les noms d’Erling Haaland (Borussia Dortmund) et de Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont sur la short-list de Leonardo. Les dirigeants parisiens n’hésitent pas, non plus, à regarder aussi en Ligue 1. Toujours selon nos informations exclusives, le PSG garde un œil attentif sur Jonathan David, auteur de quinze buts sous le maillot du LOSC cette saison. Arrivé dans le Nord lors du dernier mercato estival, l’attaquant devrait rejoindre une équipe plus huppée à la fin de la saison. « Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons » a confié son agent à Radio Canada.

Un échange David/Hazard évoqué