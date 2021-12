Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour Ousmane Dembélé !

Publié le 23 décembre 2021 à 12h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé devrait parapher un nouveau bail avec le FC Barcelone dans les prochains jours. Mais à en croire la presse italienne, le Barça pourrait finalement décider de vendre son attaquant français au mois de janvier, après avoir officialisé l'arrivée de Ferran Torres.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait très bientôt prendre le large. En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, le Français va quitter le club catalan librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici et n'est pas vendu au mois de janvier. Pour éviter un départ pour 0€, Joan Laporta s'activerait en coulisses pour prolonger Ousmane Dembélé. D'ailleurs, d'après les dernières indiscrétions de Gerard Romero, le président du FC Barcelone devrait faire plier son numéro 7 et le pousser à signer un nouveau contrat dans les prochains jours. Toutefois, un départ en janvier ne serait toujours pas à exclure pour Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé vendu en janvier à cause de Ferran Torres ?