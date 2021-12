Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau plan improbable du Barça pour Dembélé

Publié le 24 décembre 2021 à 14h15 par La rédaction

Si l’on en croit le média italien TMW, le Barça pourrait avoir changer son fusil d’épaule au sujet d’Ousmane Dembélé. Analyse.

Ces dernières heures, le média TMW a apporté de nouveaux éléments autour du dossier Ousmane Dembélé. En effet, alors que certains médias ont révélé l’existence d’un accord de principe autour d’une signature au Barça du jeune attaquant de City Ferran Torres, le média italien affirme que la direction du club catalan pourrait finalement renoncer à la prolongation d’Ousmane Dembélé et tenter de vendre le Français cet hiver si Ferran Torres venait bien à signer.

Si la vente de Dembélé doit financer le deal Ferran Torres…

Si ces informations s’avèrent exactes, alors il est possible de tirer une première conclusion claire : si la présidence du Barça compte sur la vente de Dembélé cet hiver pour financer le deal Ferran Torres, ce deal ne se fera pas. Car il apparaît certain qu’Ousmane Dembélé n’acceptera jamais d’être transféré à six mois de la fin de son contrat au Barça. Si vraiment le Barça a ce plan en tête pour financer le deal Torres, il apparaît donc très improbable.