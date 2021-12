Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Xavi grâce à... Dembélé !

Publié le 23 décembre 2021 à 21h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé devrait prochainement prolonger avec le club culé. Ce renouvellement pourrait ainsi directement impacter le mercato hivernal du Barça.

Après plusieurs mois de négociations intenses, Ousmane Dembélé devrait finalement faire le choix de poursuivre son aventure avec le FC Barcelone. Recruté en 2017 pour la somme colossale de 135M€, le Français n'a pas encore vraiment répondu aux énormes attentes placées en lui, notamment en raison de nombreux pépins physiques. Néanmoins, Dembélé pourrait bien avoir l'occasion de définitivement convaincre ses dirigeants à l'avenir, puisque d'après Sport , l'ailier de 24 ans serait sur le point de prolonger pour cinq saisons avec le Barça. Et un détail crucial de ce nouveau bail devrait faire le bonheur de Xavi...

En réduisant son salaire, Dembélé permet l'arrivée de nouvelles recrues