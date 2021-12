Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta doit remplir une condition XXL pour le mercato de Xavi !

Publié le 23 décembre 2021 à 16h00 par Th.B.

Le FC Barcelone serait en discussions avancées pour le transfert de Ferran Torres et garderait un oeil sur le dossier Edinson Cavani tout en souhaitant incorporer deux pépites dans l’équipe première. Néanmoins, il faudrait que le Barça dégraisse son effectif en amont.

Avec la nomination de Xavi Hernandez le 6 novembre dernier, le FC Barcelone a posé la première pierre de la révolution souhaitée par le président Joan Laporta. Et à présent, le patron du club culé compterait bien exécuté la promesse faite lors de sa campagne électorale l’hiver dernier : refaire du FC Barcelone une équipe gagnante. Ainsi, il devrait y avoir du mouvement sur le marché hivernal des transferts avec en plus de celle de Dani Alves, les potentielles arrivées de Ferran Torres et d’Edinson Cavani. Néanmoins, il faudrait que le FC Barcelone dégraisse l’effectif de Xavi Hernandez en amont.

Le départ de cinq joueurs pour remplir les objectifs du Barça cet hiver ?