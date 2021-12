Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est réglé pour cette opération à 55M€ !

Publié le 23 décembre 2021 à 9h00 par A.D.

En quête d'un nouvel attaquant pour cet hiver, Xavi aurait bouclé l'arrivée de Ferran Torres. L'attaquant de Manchester City devrait signer au Barça pour une somme proche de 55M€, plus 10M€ de bonus. Alors qu'un contrat de cinq saisons attendrait Ferran Torres à Barcelone, l'annonce officielle serait imminente.

De retour à Barcelone pour sauver le navire catalan, Xavi compterait frapper fort lors du mercato hivernal pour réussir sa mission. Désireux de renforcer son attaque, le coach espagnol aurait identifié le profil de Ferran Torres. D'ailleurs, Xavi aurait très bien avancé sur ce dossier, puisque le pensionnaire de Manchester City serait déjà tout proche de signer au Barça.

Ferran Torres n'est plus qu'à un pas du Barça