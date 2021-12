Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Mauricio Pochettino !

Publié le 24 décembre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est sous le feu des critiques depuis le coup d’envoi de cette saison 2021/2022, Mauricio Pochettino ne devrait néanmoins pas quitter le PSG au cours des prochains jours.

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain il y a près d’un an à la suite du départ de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’est plus du tout en état de grâce dans la capitale française. En effet, si les résultats obtenus sont corrects sur le papier, la manière laisse clairement à désirer, surtout quand on voit ce que possède le club parisien malgré quelques lacunes dans la construction de l’effectif. Il est ainsi reproché à l’Argentin le visage ennuyant affiché par son équipe qui dépend bien plus des exploits individuels de ses stars – Kylian Mbappé tout particulièrement — que d’une véritable force collective. Dans le même temps, la gestion des jeunes par l’ancien entraineur de Tottenham fait fréquemment l’objet de vifs débats, de nombreux observateurs estimant que Mauricio Pochettino ne leur offre pas d’opportunité alors qu’ils le mériteraient, notamment Xavi Simons et Edouard Michut. Puis, pour ne rien arranger, l’Argentin a déjà souhaité quitter par deux fois le PSG depuis son arrivée.

Mauricio Pochettino devrait rester au PSG cet hiver