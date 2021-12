Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision fracassante prise par Pogba ? La réponse !

Publié le 24 décembre 2021 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG. Alors qu'il pourra négocier un départ libre avec le club de son choix en janvier, le milieu de terrain français n'aurait pas encore tranché quant à son avenir.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a profité des situations contractuelles de Leo Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Alors que Paul Pogba sera en fin de contrat le 30 juin, le directeur sportif du PSG souhaiterait boucler un nouveau coup XXL à 0€ avec lui à l'été 2022. Toutefois, Leonardo serait contraint de patienter encore un peu avant d'être fixé sur ce dossier.

Paul Pogba n'aurait pas encore pris sa décision