Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à un gros sacrifice pour le départ de Kurzawa ?

Publié le 24 décembre 2021 à 3h30 par D.M.

La Lazio serait intéressée par Layvin Kurzawa et aurait commencé à discuter avec le PSG. Mais le club parisien devra prendre en charge une partie de son salaire.

En juin 2020, Layvin Kurzawa prolongeait son contrat avec le PSG jusqu’en 2024 avec l’ambition de s’imposer sur le côté gauche de la défense, malgré la présence de Juan Bernat. Mais la situation de l’international français vit un véritable calvaire au sein du club de la capitale. Kurzawa n’a toujours pas disputé le moindre match en championnat cette saison et envisage de quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal.

Le PSG va devoir prendre en charge une partie du salaire de Kurzawa