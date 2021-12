Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de Pochettino doit partir en priorité cet hiver ?

Publié le 23 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que mercato hivernal ouvre bientôt ses portes, Leonardo espère se séparer de plusieurs éléments du PSG. Mais selon vous, quel joueur de Pochettino doit partir en priorité ?

L’été dernier, le PSG s’est montré particulièrement actif dans le sens des arrivées, en s’attachant les services de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Nuno Mendes. Mais alors que des départs étaient attendus, Leonardo s’est montré plus en difficulté dans ce registre. Seul Mitchel Bakker a en effet quitté le PSG sous la forme d’un transfert sec, alors que d’autres indésirables étaient poussés vers la sortie. Leonardo s’est alors retrouvé sous le feu de quelques critiques, et le directeur sportif du PSG a lui même admis lors d’un entretien accordé à Europe 1 qu’il pouvait faire mieux, justifiant son échec : « Moi-même j’ai reconnu que je n’étais pas bon dans les ventes. Il n’y a pas trop d’acheteurs aujourd’hui. Dans d’autres clubs également, des joueurs ne jouent pas. C’est normal d’avoir 25 joueurs. Et si un joueur ne marche pas, il n’a pas de marché . » À l’approche du mercato hivernal, Leonardo est donc logiquement attendu.

Qui doit partir ?

Et pour cause, de nombreux joueurs sont de nouveau concernés par un potentiel départ, et le PSG devrait tenter de faire le maximum pour parvenir à ses fins. Sergio Rico, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Leandro Paredes ou encore Julian Draxler pourraient notamment filer en cas d’offres intéressantes, tout comme Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et Rafinha, qui auraient la cote sur le marché. Ce dernier serait justement sur le point de prendre le chemin de la Real Sociedad sous la forme d’un prêt, tandis que Kurzawa souhaiterait plier bagage afin de retrouver du temps de jeu ailleurs. Plusieurs pistes italiennes sont évoquées pour le latéral gauche italien, une destination que pourrait également rejoindre Mauro Icardi, en grande difficulté ces derniers mois, et dans le viseur de la Juventus.



Alors selon vous, quel joueur de Pochettino doit partir en priorité cet hiver ? À vos votes !