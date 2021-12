Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino va pouvoir sortir une grosse surprise de son chapeau !

Publié le 23 décembre 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que Xavi Simons prend actuellement le chemin d’un départ libre en fin de saison en raison de son manque de temps de jeu, il semblerait que le PSG soit en train de tenter d'effectuer le nécessaire afin d'inverser la vapeur dans le dossier.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Xavi Simons se dirige actuellement tout vers un départ du Paris Saint-Germain à cette date dans la mesure où il n’entend pas prolonger son bail en l’état actuel des choses. Il faut dire que le milieu néerlandais de 18 ans incarne à lui-seul les problèmes de gestion du club de la capitale avec ses jeunes éléments. En effet, en dépit du fait qu’il brille avec les U19 entrainés par Zoumana Camara, le natif d’Amsterdam ne se voit offrir aucune opportunité avec l’équipe première de Mauricio Pochettino en raison de l’embouteillage causé par un trop grand nombre d’éléments qui n’entrent pas dans les plans du PSG. Considérant que son horizon est donc bouclé dans la capitale française, Xavi Simons refuse donc de signer un nouveau contrat longue durée dans les conditions actuelles, malgré l’envie du club de compter sur ses services au cours des prochaines années.

Xavi Simons a enfin une place à prendre au PSG !