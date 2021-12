Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille se prépare pour Layvin Kurzawa !

Publié le 23 décembre 2021 à 17h15 par La rédaction

Alors que Layvin Kurzawa aurait décidé de quitter le PSG cet hiver afin de gagner du temps de jeu, plusieurs formations européennes seraient intéressées par une éventuelle arrivée du Français.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa ne devrait pas s'éterniser au sein du club de la capitale. En effet, le Français ne serait plus satisfait par sa situation au PSG. Jamais utilisé par Mauricio Pochettino, qui compte davantage sur Nuno Mendes et Juan Bernat pour le poste de latéral gauche, Layvin Kurzawa compterait alors quitter Paris cet hiver afin de se relancer selon les dernières informations de Foot Mercato . Et le joueur de 29 ans ne manquerait pas de prétendants...

Naples, West Ham et la Lazio suivent Kurzawa