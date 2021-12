Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant déterminé à relancer Umtiti ?

Publié le 23 décembre 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que Samuel Umtiti est poussé vers la sortie par le FC Barcelone, un club se pencherait bien sur sa situation. Cependant, rien ne semble être encore fait dans ce dossier, au contraire même.

Depuis plus de trois ans, Samuel Umtiti n’est plus que l’ombre de lui-même au FC Barcelone en raison de ses problèmes physiques à répétition. De ce fait, le club catalan a pris la décision de se séparer de lui au cours de la fenêtre hivernale des transferts à venir dans un contexte où il souhaite dégraisser son effectif et sa masse salariale tandis que Xavi ne compte pas sur lui. Dans cette optique, le nom de l’ancien défenseur de Lyon a dernièrement été évoqué du côté de Benfica, et cela tend à se confirmer.

Benfica cible Samuel Umtiti, mais…